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Юрген Клопп
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Юрген Клопп
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«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые
#Лига чемпионов
Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
#Юрген Клопп
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!
#Юрген Клопп
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
#Майкл Эдвардс
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
1
#Ливерпуль
1
Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
#Харви Эллиотт
Что случилось с «Ливерпулем»
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#Ливерпуль
1
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
6
Травмы и костыли украли его место в «Ливерпуле» Клоппа. Он от безвыходности уполз в «Саутгемптон» − и вдруг стал героем АПЛ
#Дэнни Ингз
Твиттер несуществующего клуба из сериала «Тед Ласо» собрал сто тысяч подписчиков: он шутит про Месси и историю, что девиз придумал известный алкоголик
#Ричмонд
Вы знали, что Клопп давно пересадил волосы? После этого на клинику обрушились заказы, а мужчины больше не боятся делать операции
#Юрген Клопп
Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков
#Юрген Клопп
8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью
4
#Юрген Клопп
4
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру
#Мамаду Сако
Игрок «Ливерпуля» специально травмировал партнера, чтобы попасть в состав на его место. Это был первый год Клоппа
#Ливерпуль
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
2
#Сандро Шварц
2
Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
#Роберто Фирмино
Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций
1
#Лига чемпионов
1
Три гола в матче с чемпионом, ошибки ван Дейка и «Уау» от Клоппа – так «Лидс» вернулся в АПЛ
1
#Лидс
1
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
2
#Бундеслига
2
Год назад Брюстер из «Ливерпуля» обещал улучшить характеристику удара в FIFA. Сейчас – смазал пенальти в Суперкубке
#Райан Брюстер
Клопп прыгает с пивом, стадион горит, все счастливы. «Ливерпуль» получил кубок АПЛ
1
#Ливерпуль
1
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
3
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
9
#Юрген Клопп
9
Что едят звезды «Ливерпуля». У каждого своя диета, в меню есть оленина, а проигравшие на тренировке пекут пироги
#Ливерпуль
Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года
#Адебайо Акинфенва
Клопп на самоизоляции: рулит посудомойкой, учится завязывать галстук, смотрит «Железного человека», веселится в чатах
#Юрген Клопп
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Сколько лет было этому составу, когда «Ливерпуль» брал последнее чемпионство. 16 из 20 еще не родились!
#Ливерпуль
Сравниваем два чемпионских «Ливерпуля» – разница в 30 лет 📷
#Ливерпуль
Клопп плачет в прямом эфире с легендами «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
Новый спортивный директор «Динамо» – бывший помощник Клоппа. Они вместе работали 17 лет и громили Бундеслигу
#Желько Бувач
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