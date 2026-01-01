Юрген Клопп

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Футбол
«Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков. Клопп сказал, что они представляют угрозу
#Юрген Клопп
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Футбол
Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года
#Ливерпуль
Футбол
У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии
#Юрген Клопп
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
Футбол
Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
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Футбол
Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство
#Юрген Клопп
Футбол
Клопп: «Я здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
Футбол
Юрген Клопп – первый немецкий тренер, выигравший АПЛ
#Юрген Клопп
Футбол
Клопп планировал учиться завязывать галстук всю неделю. А справился за день
#Юрген Клопп
Футбол
«Если приостановка сезона поможет хотя бы одному человеку, мы поддерживаем это без всяких вопросов». Обращение Юргена Клоппа к болельщикам
#Юрген Клопп
Футбол
«Ливерпуль» во второй раз при Клоппе не пробил в створ
#Ливерпуль
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
#Лионель Месси
Футбол
Клуб третьей лиги ответил Клоппу на бойкот Кубка Англии – «вы позорите себя и убиваете футбол»
#Кубок Англии
Футбол
«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч. Такого не было никогда в истории
#Ливерпуль
Футбол
«Ливерпуль» шикарен: 5:2 в дерби, рекорд без поражений, отрыв как у чемпионского «Сити»
#Ливерпуль
Футбол
«Олд Траффорд» – ужасный стадион для Клоппа. Там он никогда не выигрывал
#Ливерпуль
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА
Футбол
Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый финал за четыре сезона. Прошлые три проиграл
#Юрген Клопп
Футбол
«Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал
#Джорджиньо Вейналдум
Футбол
«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа
#Лига чемпионов