Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Юрген Клопп
Поделиться:
Юрген Клопп
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков. Клопп сказал, что они представляют угрозу
#Юрген Клопп
19 декабря 2021, 12:26
1
Футбол
Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года
#Ливерпуль
13 февраля 2021, 17:44
Футбол
У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии
#Юрген Клопп
10 февраля 2021, 16:55
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
17 декабря 2020, 22:39
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
11 декабря 2020, 19:13
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
23 сентября 2020, 13:56
Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
15 августа 2020, 13:10
Футбол
Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
27 июля 2020, 22:42
1
Футбол
Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство
#Юрген Клопп
26 июня 2020, 14:15
Футбол
Клопп: «Я здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
26 июня 2020, 01:34
Футбол
Юрген Клопп – первый немецкий тренер, выигравший АПЛ
#Юрген Клопп
26 июня 2020, 00:29
Футбол
Клопп планировал учиться завязывать галстук всю неделю. А справился за день
#Юрген Клопп
20 апреля 2020, 22:31
Футбол
«Если приостановка сезона поможет хотя бы одному человеку, мы поддерживаем это без всяких вопросов». Обращение Юргена Клоппа к болельщикам
#Юрген Клопп
14 марта 2020, 10:22
Футбол
«Ливерпуль» во второй раз при Клоппе не пробил в створ
#Ливерпуль
19 февраля 2020, 10:34
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
#Лионель Месси
07 февраля 2020, 22:33
Футбол
Клуб третьей лиги ответил Клоппу на бойкот Кубка Англии – «вы позорите себя и убиваете футбол»
#Кубок Англии
28 января 2020, 11:17
Футбол
«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч. Такого не было никогда в истории
#Ливерпуль
11 января 2020, 23:00
Футбол
«Ливерпуль» шикарен: 5:2 в дерби, рекорд без поражений, отрыв как у чемпионского «Сити»
#Ливерпуль
05 декабря 2019, 10:57
Футбол
«Олд Траффорд» – ужасный стадион для Клоппа. Там он никогда не выигрывал
#Ливерпуль
20 октября 2019, 20:22
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА
23 сентября 2019, 23:40
Футбол
Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый финал за четыре сезона. Прошлые три проиграл
#Юрген Клопп
08 мая 2019, 03:29
Футбол
«Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал
#Джорджиньо Вейналдум
08 мая 2019, 00:42
Футбол
«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа
#Лига чемпионов
10 апреля 2019, 01:30