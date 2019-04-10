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«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа
10 апреля 2019, 01:30
- Преимущество по ударам: 15-8
- Преимущество по владению: 64%-36%
- Преимущество по касаниям: 864-563
- Первый гол уже на пятой минуте.
«Ливерпуль» очень спокойно выиграл первый матч 1/4 финала ЛЧ. Обсуждать эту игру нет смысла. Но в историю она все-таки войдет: как 400-я победа в тренерской карьере Юргена Клоппа.
111 побед – с «Ливерпулем».
180 побед – с «Боруссией».
109 побед – с «Майнцем».
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