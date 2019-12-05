«Ливерпуль» шикарен: 5:2 в дерби, рекорд без поражений, отрыв как у чемпионского «Сити»

• «Ливерпуль» выиграл 14 матчей в сезоне. У «Эвертона» – тоже 14, но очков. И место в зоне вылета.

• В АПЛ серия еще более впечатляющая – 32 матча без поражений, и это клубный рекорд . Команда Юргена Клоппа выиграла 27 игр, еще пять свела вничью. Раньше рекордной была серия с 1987-го по 1988-й год (23+8). Последнее поражение на данный момент случилось 3 января в Манчестере – «Ливерпуль» проиграл «Сити» 1:2.