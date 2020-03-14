«Если приостановка сезона поможет хотя бы одному человеку, мы поддерживаем это без всяких вопросов». Обращение Юргена Клоппа к болельщикам

«Я не думаю, что наступил момент, когда важны мысли футбольного тренера. Но я понимаю, что наши болельщики хотят услышать что-нибудь от команды. Поэтому я и говорю.

Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить друг друга. В жизни мы должны стремиться к этому постоянно. Но на данный момент это важно как никогда.

Конечно, мы не хотим играть при пустых трибунах и не хотим, чтобы игры или соревнования были приостановлены. Но если это помогает одному человеку оставаться здоровым – пусть даже только одному – мы поддерживаем это без вопросов.

Если стоит выбор между футболом и здоровьем людей, то тут вообще нет никаких вопросов. Решение приостановить сезон АПЛ сделано с целью обеспечить безопасность для людей. И мы его полностью поддерживаем. Мы видим, что игроки команд, с которыми мы встречаемся в сезоне, заболевают. И этот вирус показал, что игра в футбол не придает иммунитета. Мы молимся за наших конкурентов и за тех, кто пострадал из-за вируса. Вы в наших мыслях.

Никто из нас не знает, что будет дальше. Но наша команда верит: власти принимают решения, основанные на здравом суждении и морали».

Да, я являюсь менеджером этой команды и клуба. И поэтому несу ответственность за наше будущее на футбольном поле. Но сейчас слишком много людей в нашем городе, регионе и стране обеспокоены ситуацией. Поэтому сейчас совершенно неправильно говорить о чем-либо, кроме как пожелать людям слушать профессионалов, заботиться о себе и друг о друге».