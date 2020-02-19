«Ливерпуль» во второй раз при Клоппе не пробил в створ

И всего в третий раз в этом сезоне «Ливерпуль» не забил ни одного гола в ворота соперника. Так было в матчах с «Наполи», «Астон Виллой» и «Атлетико».

Юрген Клопп сразу же после матча заявил: «Нам не хватало игры в финальной трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им было бы достаточно и 0:0».