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Атлетико
«Ливерпуль» во второй раз при Клоппе не пробил в створ
19 февраля 2020, 10:34
И всего в третий раз в этом сезоне «Ливерпуль» не забил ни одного гола в ворота соперника. Так было в матчах с «Наполи», «Астон Виллой» и «Атлетико».
Юрген Клопп сразу же после матча заявил: «Нам не хватало игры в финальной трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им было бы достаточно и 0:0».
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