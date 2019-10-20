«Олд Траффорд» – ужасный стадион для Клоппа. Там он никогда не выигрывал

«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки. Команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). По логике этот результат лидера чемпионата – неожиданность. Если же вспоминать статистику по всей карьере Юргена Клоппа в «Ливерпуле», то результат становится понятнее. Главный тренер «Ливерпуля» еще никогда не выигрывал у «МЮ» в гостевом матче.

Серия тянется уже пять игр:

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:1

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:0

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

«В данном случае история не очень важна. Мы действительно с нетерпением ждем игры. Если бы кто-то не сказал нам, что я там не выигрывал, я бы не узнал. Давайте попробуем в первый раз. Если мы победим, то выступим наилучшим образом. Если они победят нас, то поздравлю», – спокойно рассказывал Юрген Клопп перед этим матчем.

Последняя победа «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» была еще в марте 2014-го. Тогда «Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 3:0. Тренировал ту команду Брендан Роджерс. Интересно, что по общему количеству матчей против «МЮ» Юрген Клопп имеет худшую статистику, чем с любым клубом АПЛ. Из девяти игр его «Ливерпуль» выиграл всего две.