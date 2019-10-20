Ливерпуль
АПЛ
Футбол
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Юрген Клопп

«Олд Траффорд» – ужасный стадион для Клоппа. Там он никогда не выигрывал

20 октября 2019, 20:22

«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки. Команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). По логике этот результат лидера чемпионата – неожиданность. Если же вспоминать статистику по всей карьере Юргена Клоппа в «Ливерпуле», то результат становится понятнее. Главный тренер «Ливерпуля» еще никогда не выигрывал у «МЮ» в гостевом матче.

Серия тянется уже пять игр:

  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:1
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:0
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

«В данном случае история не очень важна. Мы действительно с нетерпением ждем игры. Если бы кто-то не сказал нам, что я там не выигрывал, я бы не узнал. Давайте попробуем в первый раз. Если мы победим, то выступим наилучшим образом. Если они победят нас, то поздравлю», – спокойно рассказывал Юрген Клопп перед этим матчем.

Последняя победа «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» была еще в марте 2014-го. Тогда «Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 3:0. Тренировал ту команду Брендан Роджерс. Интересно, что по общему количеству матчей против «МЮ» Юрген Клопп имеет худшую статистику, чем с любым клубом АПЛ. Из девяти игр его «Ливерпуль» выиграл всего две.

В наших соцсетях еще больше интересных фактов
Другие материалы о «Ливерпуле», которые помогут лучше узнать клуб
Табло на стадионе «Ливерпуля» ошибочно показало счет 3:3. И «Зальцбург» отыгрался!
Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ливерпуль
#Футбол
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед
#Юрген Клопп