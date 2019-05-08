Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый финал за четыре сезона. Прошлые три проиграл

Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль» в октябре 2015-го.

В сезоне-2015/2016 он вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги – его проиграл «Манчестер Сити» по пенальти.

В том же сезоне он вывел «Ливерпуль» еще в финал Лиги Европы, где клуб тогда выступал – его проиграл «Севилье» 1:3

В сезоне-2016/2017 «Ливерпуль» не играл в еврокубках и не вышел в финалы английских кубков.

В сезоне-2017/2018 «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов – его проиграл «Реалу» 1:3

Финал Лиги чемпионов-2018/2019 пройдет в Мадриде 1 июня.