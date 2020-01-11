«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч. Такого не было никогда в истории

Достижение «Ливерпуля» в подборке цифр:

20 побед

ничья в игре с «МЮ»

0 поражений

16 очков преимущества над вторым местом

30 матчей подряд с забитыми голами

Рекордной стала минимальная победа в матче с «Тоттенхэмом» (1:0). Единственный гол забил Роберто Фирмино.

«Это не кажется чем-то особенным. Мы знаем об этом, и это необычно, но я не чувствую этого. Когда кто-то дает вам трофей, это ощущается, но до этого вам нужно сражаться. Это только начало. Нам нужно продолжать, потому что наши соперники такие сильные. Пеп не сдастся», – сказал после матча Юрген Клопп.