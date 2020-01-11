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Юрген Клопп
«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч. Такого не было никогда в истории
11 января, 23:00
Достижение «Ливерпуля» в подборке цифр:
- 20 побед
- ничья в игре с «МЮ»
- 0 поражений
- 16 очков преимущества над вторым местом
- 30 матчей подряд с забитыми голами
Рекордной стала минимальная победа в матче с «Тоттенхэмом» (1:0). Единственный гол забил Роберто Фирмино.
«Это не кажется чем-то особенным. Мы знаем об этом, и это необычно, но я не чувствую этого. Когда кто-то дает вам трофей, это ощущается, но до этого вам нужно сражаться. Это только начало. Нам нужно продолжать, потому что наши соперники такие сильные. Пеп не сдастся», – сказал после матча Юрген Клопп.
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