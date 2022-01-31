киберспорт
Sony купила Bungie за 3,6 млрд долларов. Эта компания создала Halo
42 минуты назад
Американская компания Bungie, занимающаяся разработкой компьютерных игр, была основана в 1991 году. Самые популярные проекты Bungie с того момента:
- Шутер от первого лица Marathon.
- Серия шутеров Halo.
- Destiny, обе части которой Bungie создавала вместе с Activision.
Сейчас Sony объявила о покупке Bungie, вторая компания в свою очередь подтвердила сделку. Sony приобрела Bungie за 3,6 млрд долларов. При этом Sony не будет менять управленческую структуру Bungie.
Журналист и инсайдер Bloomberg Джейсон Шрайер сказал: «Обе стороны проделали достойную работу, чтобы сохранить все в секрете — несколько сотрудников Bungie узнали о сделке только от меня этим утром. Руководство провело общую встречу в 10 утра, чтобы объявить о сделке в то же время, в которое эта информация стала публичной».
Стороны работали над сделкой шесть месяцев, прежде чем прийти к соглашению.
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