Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода

Microsoft объявил о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В течение трех минут после новости об этом стоимость акций Activision выросла на 38% – с 64,45 до 90 долларов.

Акции Activision не торговались за такую сумму с июля 2021 года – еще до публичной огласки скандалов с домогательствами и притеснениями в компании. Самым высоким показателем за всю историю компании остаются 102 доллара в феврале 2021 года.

Microsoft после покупки Activision станет третьим по выручке издателем после Tencent и Sony. Ему отойдут Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, а также киберспортивная лига Major League Gaming.