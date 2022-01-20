Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания

На официальном сайте правовой информации появился документ под авторством Министерства спорта России. Он утверждает федеральный стандарт подготовки киберспортсменов.

Тренировки киберспортсменов:

4-5% тренировочного времени – техническая подготовка.

15-20% – психологическая подготовка.

15-25% – теоретическая подготовка.

25-40% – физическая подготовка.

25-35% – тактическая подготовка.

Есть группы высшего мастерства, но для попадания туда нужно сдать специальные нормативы. Для мужчин это минимум 25 приседаний без остановки и бег на 3 км не более чем за 15 минут. Для женщин – 23 приседания и 2 км бега не более чем за 12 минут.