киберспорт
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#киберспорт

Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания

2 часа назад

На официальном сайте правовой информации появился документ под авторством Министерства спорта России. Он утверждает федеральный стандарт подготовки киберспортсменов.

Тренировки киберспортсменов:

  • 4-5% тренировочного времени – техническая подготовка.
  • 15-20% – психологическая подготовка.
  • 15-25% – теоретическая подготовка.
  • 25-40% – физическая подготовка.
  • 25-35% – тактическая подготовка.

Есть группы высшего мастерства, но для попадания туда нужно сдать специальные нормативы. Для мужчин это минимум 25 приседаний без остановки и бег на 3 км не более чем за 15 минут. Для женщин – 23 приседания и 2 км бега не более чем за 12 минут.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный интернет-портал правовой информации
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