киберспорт
Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания
2 часа назад
На официальном сайте правовой информации появился документ под авторством Министерства спорта России. Он утверждает федеральный стандарт подготовки киберспортсменов.
Тренировки киберспортсменов:
- 4-5% тренировочного времени – техническая подготовка.
- 15-20% – психологическая подготовка.
- 15-25% – теоретическая подготовка.
- 25-40% – физическая подготовка.
- 25-35% – тактическая подготовка.
Есть группы высшего мастерства, но для попадания туда нужно сдать специальные нормативы. Для мужчин это минимум 25 приседаний без остановки и бег на 3 км не более чем за 15 минут. Для женщин – 23 приседания и 2 км бега не более чем за 12 минут.
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