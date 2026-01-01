фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
4 - 20 февраля
Место проведения
Столичный дворец спорта
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Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
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Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
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Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5
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Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка
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Россия идет второй в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. За первый день – 26 очков, у США – на два больше
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Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро
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