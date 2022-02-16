фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть женское фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
через 2 дня
17 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании у женщин – произвольная программа. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 13:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Короткая программа у женщин состоялась 15 февраля.
На прошлой Олимпиаде женские соревнования выиграла россиянка Алина Загитова, второй стала ее соотечественница Евгения Медведева. Бронзовая медаль у канадки Кэйтлин Осмонд.
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