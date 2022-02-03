Где смотреть командный турнир на Олимпиаде-2022: во сколько прямая трансляция, фигурное катание, 4 февраля

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 пройдет с 4 по 7 февраля. Там выступят десять сборных и будет разыгран один комплект медалей.

Первый канал и «Россия-1» проведут трансляции командного турнира. Первый день соревнований начнется в 04:45 по Москве и будет доступен онлайн по этой ссылке.

«Россия-1» покажет второй день соревнований – 6 февраля. Там пройдет произвольная программа у женщин и короткая – у мужчин.

Командный турнир по фигурному катанию завершится 7 февраля. Заключительные виды будут доступны у Первого канала.

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