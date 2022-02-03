фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро

03 февраля, 13:30

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы Европы в парных соревнованиях. Они выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

AFLO/Global Look Press

Россия примет участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Там разыгрывается один комплект медалей и участвуют десять сборных.

Такой формат дебютировал на Олимпиаде-2014. Тогда Россия набрала 75 очков и взяла золото. Медали получают все фигуристы, которые откатали хотя бы одну программу.

На Олимпиаде-2018 в командном турнире по фигурному катанию победила Канада. Она набрала 73 балла. Россия осталась с серебром – у нее было 66 баллов.

Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля.

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Источник:
Гол
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