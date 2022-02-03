фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро
03 февраля, 13:30
Россия примет участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Там разыгрывается один комплект медалей и участвуют десять сборных.
Такой формат дебютировал на Олимпиаде-2014. Тогда Россия набрала 75 очков и взяла золото. Медали получают все фигуристы, которые откатали хотя бы одну программу.
На Олимпиаде-2018 в командном турнире по фигурному катанию победила Канада. Она набрала 73 балла. Россия осталась с серебром – у нее было 66 баллов.
Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля.
- Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022;
- Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022;
- Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине;
- Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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