Фигуристы из России поучаствуют в третьем командном турнире на Олимпиаде. Результаты до этого – золото и серебро

Россия примет участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Там разыгрывается один комплект медалей и участвуют десять сборных.

Такой формат дебютировал на Олимпиаде-2014. Тогда Россия набрала 75 очков и взяла золото. Медали получают все фигуристы, которые откатали хотя бы одну программу.

На Олимпиаде-2018 в командном турнире по фигурному катанию победила Канада. Она набрала 73 балла. Россия осталась с серебром – у нее было 66 баллов.

Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля.