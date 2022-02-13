фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на фигурное катание произвольная программа танцы — Олимпийские игры 2022
через день
В фигурном катании в танцах на льду 14 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 4:15 утра по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу:
- Пападакис / Цицерон – 1,33.
- Синицина / Кацалапов – 3,18.
- Чок / Бейтс – 19,25.
- Хаббел / Донохью – 19,25.
- Жиль / Пуарье – 19,25.
- Степанова / Букин – 19,25.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые