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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на фигурное катание произвольная программа танцы — Олимпийские игры 2022

через день

В фигурном катании в танцах на льду 14 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 4:15 утра по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу:

  • Пападакис / Цицерон – 1,33.
  • Синицина / Кацалапов – 3,18.
  • Чок / Бейтс – 19,25.
  • Хаббел / Донохью – 19,25.
  • Жиль / Пуарье – 19,25.
  • Степанова / Букин – 19,25.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.

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Источник:
«Гол»
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