Прогноз на фигурное катание произвольная программа танцы — Олимпийские игры 2022

В фигурном катании в танцах на льду 14 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 4:15 утра по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу:

Пападакис / Цицерон – 1,33.

Синицина / Кацалапов – 3,18.

Чок / Бейтс – 19,25.

Хаббел / Донохью – 19,25.

Жиль / Пуарье – 19,25.

Степанова / Букин – 19,25.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.

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