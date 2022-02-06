фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

06 февраля, 07:56

Таблица после пяти видов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:

1. Россия – 45 очков;

2. США – 42 очков;

3. Япония – 39 очков;

4. Канада – 30 очков;

5. Китай – 29 очков.

7 февраля женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты покажут произвольные программы. Всего на турнире осталось пять сборных.

За каждую программу можно получить максимум 10 очков. Минимальный результат – 6 очков. Россия имеет 15 очков преимущества над Канадой. Их не отыграть за три вида.

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – участники командного турнира в составе сборной России.

Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022