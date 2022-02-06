фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
06 февраля, 07:56
Таблица после пяти видов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:
1. Россия – 45 очков;
2. США – 42 очков;
3. Япония – 39 очков;
4. Канада – 30 очков;
5. Китай – 29 очков.
7 февраля женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты покажут произвольные программы. Всего на турнире осталось пять сборных.
За каждую программу можно получить максимум 10 очков. Минимальный результат – 6 очков. Россия имеет 15 очков преимущества над Канадой. Их не отыграть за три вида.
Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – участники командного турнира в составе сборной России.
Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка
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