Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Таблица после пяти видов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:

1. Россия – 45 очков;

2. США – 42 очков;

3. Япония – 39 очков;

4. Канада – 30 очков;

5. Китай – 29 очков.

7 февраля женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты покажут произвольные программы. Всего на турнире осталось пять сборных.

За каждую программу можно получить максимум 10 очков. Минимальный результат – 6 очков. Россия имеет 15 очков преимущества над Канадой. Их не отыграть за три вида.

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – участники командного турнира в составе сборной России.

Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка