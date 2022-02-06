Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка

В командном турнире по фигурному катанию завершились пять видов. Это соревнование проходит на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля.

Так выглядит таблица лидеров:

1. Россия – 45 очков;

2. США – 42 очков;

3. Япония – 39 очков;

4. Канада – 30 очков;

5. Китай – 29 очков.

В командном турнире участвуют десять сборных. В произвольных программах остались пять лучших команд.

6 февраля Камила Валиева выиграла короткую программу с олимпийским рекордом (90,18). Марк Кондратюк занял второе место в мужской произвольной.

7 февраля пары, женщины и танцевальные дуэты покажут произвольные программы.

Как распределились баллы России по видам: