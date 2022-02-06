фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Россия лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Преимущество над США – три очка
06 февраля, 07:37
В командном турнире по фигурному катанию завершились пять видов. Это соревнование проходит на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля.
Так выглядит таблица лидеров:
1. Россия – 45 очков;
2. США – 42 очков;
3. Япония – 39 очков;
4. Канада – 30 очков;
5. Китай – 29 очков.
В командном турнире участвуют десять сборных. В произвольных программах остались пять лучших команд.
6 февраля Камила Валиева выиграла короткую программу с олимпийским рекордом (90,18). Марк Кондратюк занял второе место в мужской произвольной.
7 февраля пары, женщины и танцевальные дуэты покажут произвольные программы.
Как распределились баллы России по видам:
- Марк Кондратюк (короткая программа у мужчин) – 8 очков;
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (ритм-танец) – 9 очков;
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (пары) – 9 очков;
- Камила Валиева (короткая программа у женщин) – 10 очков;
- Марк Кондратюк (произвольная программа у мужчин) – 9 очков.
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