Где смотреть парное фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022

19 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании у пар – произвольная программа. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 14:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Короткая программа у пар состоялась 18 февраля.

На прошлой Олимпиаде соревнования среди пар выиграли спортсмены из Германии Алена Савченко и Бруно Массо, а фигуристы из Китай Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми. Бронзовая медаль у Канады – Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

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