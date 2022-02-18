фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть парное фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022
через 4 дня
19 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании у пар – произвольная программа. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 14:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Короткая программа у пар состоялась 18 февраля.
На прошлой Олимпиаде соревнования среди пар выиграли спортсмены из Германии Алена Савченко и Бруно Массо, а фигуристы из Китай Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми. Бронзовая медаль у Канады – Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые