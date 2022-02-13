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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
фигурное катание
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть фигурное катание танцы произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022

через день

14 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании в танцах на льду – произвольный танец. Начало – в 4:15 утра по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 4:05. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Ритм-танец состоится 12 февраля.

На прошлой Олимпиаде в танцах на льду первой стала канадская пара Тесса Вертью / Скотт Моир. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли серебро. Третье место у американцев Майи Шибутани и Алекса Шибутани.

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Источник:
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022