фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на фигурное катание произвольная программа мужчины — Олимпийские игры 2022
вчера, 17:05
В фигурном катании у мужчин 10 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 4:30 утра по московскому времени. «Россия 1» их покажет в прямом эфире.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу:
- Нэтан Чен – 1,08.
- Юма Кагияма – 8.
- Юдзуру Ханю – 34.
- Сема Уно – 34.
- Евгений Семененко – 101.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.
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