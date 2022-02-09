Прогноз на фигурное катание произвольная программа мужчины — Олимпийские игры 2022

В фигурном катании у мужчин 10 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 4:30 утра по московскому времени. «Россия 1» их покажет в прямом эфире.

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Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.

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