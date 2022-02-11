фигурное катание на Олимпийских играх-2022
фигурное катание
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть фигурное катание танцы короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022
через 2 часа
12 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании в танцах на льду – ритм-танец. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Смотреть фигурное катание можно на Первом канале в прямой трансляции. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Произвольный танец состоится 14 февраля.
На прошлой Олимпиаде в танцах на льду победила канадская пара Тесса Вертью / Скотт Моир. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали вторыми. Третьи – американцы Майя Шибутани и Алекс Шибутани.
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