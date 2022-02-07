Где смотреть мужское фигурное катание короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022

8 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании среди мужчин – короткая программа. Начало – в 4:15 утра по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 4:15. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Произвольная программа у мужчин состоится 10 февраля.

На прошлой Олимпиаде мужские соревнования выиграл японец Юдзуру Ханю, вторым стал его соотечественник Сема Уно. Испанец Хавьер Фернандес стал бронзовым медалистом.

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