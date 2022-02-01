Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин и сдала отрицательные тесты на ковид

Федерация фигурного катания объявила о прилете сборной России в Пекин. В Китай прилетели 16 из 18 спортсменов – Александра Степанова и Иван Букин прибудут позже.

Все прилетевшие фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус и 2 февраля приступят к тренировкам. В последние дни вокруг сборной сохранялись слухи о заражениях коронавирусом: об этом писала бывшая фигуристка Ирина Слуцкая, а также говорили источники РБК.

Пока официально известно только об одном случае заболевания в сборной: Михаила Коляду за неделю до вылета заменили на Евгения Семененко из-за положительного теста на ковид.