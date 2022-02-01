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Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин и сдала отрицательные тесты на ковид
01 февраля, 18:57
Федерация фигурного катания объявила о прилете сборной России в Пекин. В Китай прилетели 16 из 18 спортсменов – Александра Степанова и Иван Букин прибудут позже.
Все прилетевшие фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус и 2 февраля приступят к тренировкам. В последние дни вокруг сборной сохранялись слухи о заражениях коронавирусом: об этом писала бывшая фигуристка Ирина Слуцкая, а также говорили источники РБК.
Пока официально известно только об одном случае заболевания в сборной: Михаила Коляду за неделю до вылета заменили на Евгения Семененко из-за положительного теста на ковид.
- Олимпиада стартует 4 февраля. Командный турнир по фигурному катанию – 6 февраля.
- В составе России 18 человек: по три человека в мужском и женском одиночном и по три пары в парном и танцах на льду.
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