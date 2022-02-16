Прогноз на фигурное катание произвольная программа женщины — Олимпийские игры 2022

В фигурном катании у женщин 17 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени.

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Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.

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