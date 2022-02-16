фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на фигурное катание произвольная программа женщины — Олимпийские игры 2022
через день
В фигурном катании у женщин 17 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 13:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу:
- Камила Валиева – 1,15.
- Александра Трусова – 6,0.
- Анна Щербакова – 7,0.
- Каори Сакамото – 35,0.
- Луна Хендрикс – 50,0.
- Мэрайя Белл – 55,0.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.
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