Где смотреть парное фигурное катание короткая программа на Зимних Олимпийских играх 2022

18 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании у пар – короткая программа. Начало – в 13:30 по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 13:20. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Произвольная программа у пар состоится 19 февраля.

На прошлой Олимпиаде соревнования среди пар выиграли немецкие спортсмены Алена Савченко и Бруно Массо, вторыми стали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Третье место у Канады – Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

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