фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на фигурное катание произвольная программа пары — Олимпийские игры 2022
через 4 дня
В фигурном катании у пар 19 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 14:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров на победу:
- Мишина / Галлямов – 2,0.
- Суй / Хань – 3,2.
- Тарасова / Морозов – 5,0.
- Бойкова / Козловский – 10,0.
- Книерим / Фразье – 25,0.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.
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