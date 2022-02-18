Прогноз на фигурное катание произвольная программа пары — Олимпийские игры 2022

В фигурном катании у пар 19 февраля будут разыграны медали на Олимпиаде в Пекине. Начало соревнований запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу:

Мишина / Галлямов – 2,0.

Суй / Хань – 3,2.

Тарасова / Морозов – 5,0.

Бойкова / Козловский – 10,0.

Книерим / Фразье – 25,0.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в фигурном катании разыгрываются пять комплектов медалей.

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