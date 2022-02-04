фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Россия идет второй в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. За первый день – 26 очков, у США – на два больше

04 февраля, 10:08

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 проходит с 4 по 7 февраля. В нем участвуют десять сборных.

Россия набрала за первый день 26 очков. Так выглядит тройка лидеров:

  1. США – 28 очков;
  2. Россия – 26 очков;
  3. Китай – 21 очко.

4 февраля прошла короткая программа у мужчин. Затем были ритм-танец в танцах на льду и короткая программа у пар. Так распределились баллы России по видам:

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 завершится 7 февраля.

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