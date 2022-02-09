Где смотреть мужское фигурное катание произвольная программа на Зимних Олимпийских играх 2022

10 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании среди мужчин – произвольная программа. Начало – в 4:30 утра по московскому времени.

Смотреть фигурное катание можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 4:30. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Короткая программа у мужчин состоялась 8 февраля. Нэтан Чен с мировым рекордом 113,97 ее выиграл, второй – Юма Кагияма (Япония) – 108,12, третий – Шома Уно (Япония) – 105,90. Юдзуру Ханю – восьмой.

Места России:

На прошлой Олимпиаде победителем мужских соревнований стал японец Юдзуру Ханю, серебряную медаль выиграл его соотечественник Сема Уно. Испанец Хавьер Фернандес взял бронзу.

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