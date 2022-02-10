Нэтан Чен
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
6 часов назад
Нэтан Чен впервые в карьере получил золото Олимпиады. До этого в его карьере были серебро и бронза с командных соревнований.
Так выглядит тройка призеров на Олимпиаде-2022:
1. Нэтан Чен – 332,60
2. Юма Кагияма – 310,05
3. Шома Уно – 293,03
Чен – трехкратный чемпион мира по фигурному катанию. Еще он выигрывал чемпионат четырех континентов.
Юдзуру Ханю пошел на четверной аксель в произвольной программе, но не приземлил его. Он занял четвертое место.
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который остался восьмым. Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев – 19-м.
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