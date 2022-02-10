Нэтан Чен
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Нэтан Чен #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку

6 часов назад

Нэтан Чен впервые в карьере получил золото Олимпиады. До этого в его карьере были серебро и бронза с командных соревнований.

Так выглядит тройка призеров на Олимпиаде-2022:

1. Нэтан Чен – 332,60

2. Юма Кагияма – 310,05

3. Шома Уно – 293,03

Чен – трехкратный чемпион мира по фигурному катанию. Еще он выигрывал чемпионат четырех континентов.

Юдзуру Ханю пошел на четверной аксель в произвольной программе, но не приземлил его. Он занял четвертое место.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который остался восьмым. Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев – 19-м.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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