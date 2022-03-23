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Кубок Первого канала (фигурное катание)
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#Кубок Первого канала (фигурное катание)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования

час назад

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.

Вот как выглядит расписание:

  • 25 марта, 18:00. Прыжковый фестиваль
  • 26 марта, 17:00. Короткие программы (Первый канал покажет с 17:45).
  • 27 марта, 17:00. Произвольные программы (Первый канал покажет с 17.15).

Турнир пройдет на льду «Саранск Арены».

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