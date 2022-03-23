Кубок Первого канала (фигурное катание)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
час назад
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.
Вот как выглядит расписание:
- 25 марта, 18:00. Прыжковый фестиваль
- 26 марта, 17:00. Короткие программы (Первый канал покажет с 17:45).
- 27 марта, 17:00. Произвольные программы (Первый канал покажет с 17.15).
Турнир пройдет на льду «Саранск Арены».
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