Хабиб Нурмагомедов
Хабиб на фоне критики объяснил пост с шуткой об избиении в метро Москвы. И сказал, что не поддерживает нападавших
3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов в разговоре с «Матч ТВ» впервые публично прокомментировал свой пост в инстаграме, где он пошутил об избиении в московском метро.
Он отверг обвинения в поддержке нападавших и назвал их «больными людьми». «Это зверское отношение троих людей к одному человеку. Ни один здравомыслящий человек на может это поддержать».
- 4 октября в Москве три человека избили Романа Ковалева, когда тот вступился за девушку. Его госпитализировали с несколькими переломами, а нападавших задержали. Все трое оказались уроженцами Дагестана.
- Новость разошлась в сети, и на фоне резонанса глава Следственного комитета Алекснадр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».
- 12 октября Нурмагомедов опубликовал в инстаграме сторис с шуткой на эту тему. В посте было фото Конора Макгрегора и подпись от его лица: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».
Пост Нурмагомедова вызвал резонанс. Часть пользователей сети восприняли ее как поддержку нападавших и осудили спортсмена. Теперь, спустя шесть дней, он прояснил позицию.
« Это был больше подкол за океан. Но трактовать можно было по-разному. […] Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей. Кто меня знает, они поняли мои слова правильно».
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