Хабиб на фоне критики объяснил пост с шуткой об избиении в метро Москвы. И сказал, что не поддерживает нападавших

Хабиб Нурмагомедов в разговоре с «Матч ТВ» впервые публично прокомментировал свой пост в инстаграме, где он пошутил об избиении в московском метро.

Он отверг обвинения в поддержке нападавших и назвал их «больными людьми». «Это зверское отношение троих людей к одному человеку. Ни один здравомыслящий человек на может это поддержать».