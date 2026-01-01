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Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов
Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
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Материалы
Новости
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
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#Махачев – Оливейра
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#Хабиб Нурмагомедов
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
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Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет
#Александр Загорский
«Где моя медаль от Бастрыкина?» – Хабиб потроллил Конора историей о парне, которого в метро избили три дагестанца
#Хабиб Нурмагомедов
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Украинец Зинченко и фото с россиянином Хабибом – лавина критики. Еще его проблемы: вопросы про стадион «МЮ» и слова тренера сборной про травму
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Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
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Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку
#Эрлинг Холанд
Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии
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Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
#Хабиб Нурмагомедов
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
#Патимат Нурмагомедова
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Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
#Абдулманап Нурмагомедов
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Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике
#UFC
Сколько Оливейра заработал за чемпионский бой на UFC 262. Он получил пояс, которым владел Хабиб
#Чарльз Оливейра
Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России
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#Хабиб Нурмагомедов
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Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника
#Хабиб Нурмагомедов
Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб станет тренером давнего друга. Кто такой Люк Рокхолд: ломал челюсть, не дрался два года, стал моделью
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UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем
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Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
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Доверенный партнер Хабиба, который знакомит его с другими звездами. Кто такой Умиджон Мавлянов
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#Конор Макгрегор
«Все идет из головы». Златан записал мотивирующую речь для Хабиба перед последним боем
#Хабиб Нурмагомедов
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
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#Конор Макгрегор
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«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
#Конор – Порье
Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
#MMA
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