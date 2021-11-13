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Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов
Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
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Лента
Материалы
Новости
Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
29 января, 10:25
Зачем Хабиб показывает масло черного тмина: какая польза, что это такое и почему так много его рекламы
#Хабиб Нурмагомедов
15 января, 16:10
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
13 ноября 2021, 22:23
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
09 ноября 2021, 21:20
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
#Хасбик
31 октября 2021, 01:50
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
29 октября 2021, 11:08
«Где моя медаль от Бастрыкина?» – Хабиб потроллил Конора историей о парне, которого в метро избили три дагестанца
#Хабиб Нурмагомедов
13 октября 2021, 12:42
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
18 сентября 2021, 00:28
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет
#Александр Загорский
16 ноября 2020, 15:40
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
12 октября 2021, 18:48
Украинец Зинченко и фото с россиянином Хабибом – лавина критики. Еще его проблемы: вопросы про стадион «МЮ» и слова тренера сборной про травму
#Александр Зинченко
06 октября 2021, 20:05
Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку
#Эрлинг Холанд
30 сентября 2021, 14:22
Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
1
#Абдулрашид Садулаев
07 августа 2021, 15:08
1
Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии
#Хабиб Нурмагомедов
23 августа 2021, 14:30
Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
18 июля 2021, 08:54
Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
#Хабиб Нурмагомедов
03 июня 2021, 17:08
Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике
#UFC
16 мая 2021, 17:50
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
#Патимат Нурмагомедова
25 октября 2020, 15:32
4
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
#Абдулманап Нурмагомедов
03 июля 2020, 22:09
2
Сколько Оливейра заработал за чемпионский бой на UFC 262. Он получил пояс, которым владел Хабиб
#Чарльз Оливейра
16 мая 2021, 09:11
Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России
7
#Хабиб Нурмагомедов
13 мая 2021, 13:39
7
Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло
#Хабиб Нурмагомедов
10 мая 2021, 18:45
Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
#Хабиб Нурмагомедов
25 марта 2021, 15:27
Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника
#Хабиб Нурмагомедов
19 февраля 2021, 18:25
Хабиб станет тренером давнего друга. Кто такой Люк Рокхолд: ломал челюсть, не дрался два года, стал моделью
#Люк Рокхолд
22 марта 2021, 17:56
UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем
#Хабиб Нурмагомедов
19 марта 2021, 14:05
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
#Хабиб Нурмагомедов
07 марта 2021, 07:45
«Все идет из головы». Златан записал мотивирующую речь для Хабиба перед последним боем
#Хабиб Нурмагомедов
03 марта 2021, 23:45
Доверенный партнер Хабиба, который знакомит его с другими звездами. Кто такой Умиджон Мавлянов
#Умиджон Мавлянов
30 января 2021, 16:35
Мы увидели Конора вживую: два часа пил кофе, собирал очередь с ночи, устраивал шоу
#Конор Макгрегор
24 октября 2019, 18:15
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
09 февраля 2021, 19:41
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
24 января 2021, 14:10
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
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#Конор Макгрегор
24 января 2021, 12:20
1
«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье
#Дастин Порье
24 января 2021, 09:28
«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
#Конор – Порье
21 января 2021, 19:23
Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
#MMA
04 сентября 2019, 07:34
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