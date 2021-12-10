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Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов
Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
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Материалы
Новости
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
29 января, 08:27
MMA
Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
14 января, 17:31
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
10 декабря 2021, 11:07
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
30 ноября 2021, 10:26
Футбол
Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
01 ноября 2021, 22:02
MMA
Хабиб на фоне критики объяснил пост с шуткой об избиении в метро Москвы. И сказал, что не поддерживает нападавших
#Хабиб Нурмагомедов
18 октября 2021, 09:29
MMA
Шамиль Завуров проиграл последний бой в карьере в MMA. Его секундантом был Хабиб
#Шамиль Завуров
18 сентября 2021, 00:24
MMA
Дудь звал Хабиба на интервью. Тот отказался: «Просто не хватило времени»
#Хабиб Нурмагомедов
05 сентября 2021, 10:27
Футбол
⚽️ Хабиб сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд
#Хабиб Нурмагомедов
04 сентября 2021, 13:10
1
Футбол
Хабиб рассказал, что Роналду сообщил ему о переходе в МЮ» еще месяц назад
#Криштиану Роналду
02 сентября 2021, 20:44
MMA
Фанат бросился на Хабиба в толпе. Его остановила охрана
#Хабиб Нурмагомедов
25 августа 2021, 11:20
MMA
Хабиб после критики в соцсетях извинился за слова об Афганистане. Он говорил, что ситуация там его не касается
#Хабиб Нурмагомедов
23 августа 2021, 18:56
MMA
Хабиб встретился с 66-летней фанаткой UFC и сфотографировался с ней в ее день рождения
#Хабиб Нурмагомедов
15 июля 2021, 11:04
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:42
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
11 июля 2021, 08:19
MMA
Хабиб анонсировал открытие спортзала в Абу-Даби
#Хабиб Нурмагомедов
27 мая 2021, 12:48
Футбол
Хабиб двумя словами отреагировал на создание Суперлиги
#Суперлига
19 апреля 2021, 10:32
MMA
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
#Хабиб Нурмагомедов
23 марта 2021, 09:42
MMA
Хабиб станет тренером бойца UFC Рокхолда. Тот не дрался с 2019 года
#Хабиб Нурмагомедов
22 марта 2021, 13:24
MMA
Президент UFC официально объявил о завершении карьеры Хабиба. Пять месяцев он добивался его возвращения в промоушен
#Хабиб Нурмагомедов
19 марта 2021, 09:06
Футбол
Хабиб назвал футбол королевой спорта и вспомнил первый матч, который посмотрел
#Хабиб Нурмагомедов
08 февраля 2021, 23:35
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 18:17
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
24 января 2021, 12:26
MMA
Хабиб поблагодарил Дэйну Уайта за развитие UFC
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 10:51
MMA
«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 10:03
MMA
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 09:52
MMA
«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC
#Майкл Чендлер
24 января 2021, 08:26
MMA
Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
#Умар Нурмагомедов
20 января 2021, 20:19
MMA
Дэйна Уайт сказал, что Хабиб не заинтересован в поединке с Сен-Пьером
#Хабиб Нурмагомедов
18 января 2021, 17:38
MMA
Хабиб вернется, если ему понравится турнир UFC 257
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 23:49
MMA
Хабиб показал программу своих тренировок на все тело
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 17:18
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 16:36
MMA
Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру
#Хабиб Нурмагомедов
15 января 2021, 23:47
MMA
Двоюродный брат Хабиба в марте подерется в UFC
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Хабиб – самый популярный спортсмен года в России. Загитова вошла в пятерку, хотя не выступала
#Хабиб Нурмагомедов
22 декабря 2020, 14:23
MMA
BBC назвал Хабиба спортивной звездой года
#Хабиб Нурмагомедов
18 декабря 2020, 10:57
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Хабиб приобрел промоушен GFC за 1 млн долларов
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28 ноября 2020, 18:07
MMA
Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»
#Хабиб Нурмагомедов
24 ноября 2020, 22:27
MMA
Хабиб подтвердил, что не возобновит карьеру: «Нет соревновательного интереса»
#Хабиб Нурмагомедов
19 ноября 2020, 19:50
MMA
Хабиб запустит виртуальный оператор связи
#Хабиб Нурмагомедов
17 ноября 2020, 23:38
MMA
Конор снова написал про Хабиба – теперь назвал его феноменальным бойцом
#Конор Макгрегор
02 ноября 2020, 12:50
MMA
Хабиб выпустил новый пост по теме религии. Рассказал о наказании для тех, кто оскорбляет чувства верующих
#Хабиб Нурмагомедов
31 октября 2020, 11:58
MMA
Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 14:25
MMA
UFC cделал Хабиба первым в рейтинге лучших бойцов вне весовых категорий. Он сам просил поставить его первым
#Хабиб Нурмагомедов
27 октября 2020, 19:02
MMA
Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс
#Хабиб Нурмагомедов
27 октября 2020, 17:23
MMA
Хабиб показал перелом, который получил за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
27 октября 2020, 12:44
MMA
РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек
#Хабиб – Гейджи
26 октября 2020, 16:52
MMA
Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia
#Хабиб Нурмагомедов
26 октября 2020, 01:05
MMA
Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба
#Хабиб – Гейджи
25 октября 2020, 22:35
MMA
«Всю свою жизнь я был на матах». Мотивационная речь Хабиба в отеле после боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 21:06
MMA
Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 10:30
MMA
Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 03:18
MMA
Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 01:24
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
25 октября 2020, 00:51
MMA
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
#Конор Макгрегор
25 октября 2020, 00:37
MMA
Хабиб завершил карьеру в UFC
#Хабиб – Гейджи
25 октября 2020, 00:00
MMA
Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе
#Хабиб – Гейджи
24 октября 2020, 23:51
MMA
Результаты UFC 254. Все бои
#UFC 254
24 октября 2020, 23:50
MMA
Хабиб приехал на бой с Гейджи в кортеже из трех черных джипов с полицейской охраной
#Хабиб – Гейджи
24 октября 2020, 22:24
MMA
Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице
#Али Абдель-Азиз
24 октября 2020, 12:34
MMA
Хабиб сбросил 8,5 кг перед боем с Джастином Гейджи
#Хабиб – Гейджи
23 октября 2020, 15:10
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Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254: оба в головных уборах и пожали руки
#Хабиб – Гейджи
23 октября 2020, 12:24
MMA
Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес на взвешивании
#UFC 254
23 октября 2020, 09:44
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Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду
#Хабиб Нурмагомедов
22 октября 2020, 18:45
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Хабиб рассказал, зачем хотел бы купить вертолет
#Хабиб Нурмагомедов
22 октября 2020, 18:41
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Хабиб – об общении на английском: «Не хотел, чтобы на меня смотрели, как на тупицу»
#Хабиб Нурмагомедов
22 октября 2020, 18:39
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Состоялась дуэль взглядов между Хабибом и Гейджи перед UFC 254
#Хабиб – Гейджи
21 октября 2020, 19:03
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Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи
21 октября 2020, 19:01
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Хабиб – о Гейджи: «Он и Конор – наиболее опасны в первом раунде. Дальше – попроще»
#Хабиб – Гейджи
21 октября 2020, 18:58
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Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
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19 октября 2020, 11:53
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У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции
#Умар Нурмагомедов
18 октября 2020, 15:27
MMA
Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября
#Хабиб – Гейджи
16 октября 2020, 17:02
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