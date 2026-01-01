Хабиб Нурмагомедов

Дата рождения
20 сентября 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в легком весе
Лента
Материалы
Новости
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол
Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб на фоне критики объяснил пост с шуткой об избиении в метро Москвы. И сказал, что не поддерживает нападавших
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Шамиль Завуров проиграл последний бой в карьере в MMA. Его секундантом был Хабиб
#Шамиль Завуров
MMA
Дудь звал Хабиба на интервью. Тот отказался: «Просто не хватило времени»
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол
⚽️ Хабиб сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд
#Хабиб Нурмагомедов
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Футбол
Хабиб рассказал, что Роналду сообщил ему о переходе в МЮ» еще месяц назад
#Криштиану Роналду
MMA
Фанат бросился на Хабиба в толпе. Его остановила охрана
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб после критики в соцсетях извинился за слова об Афганистане. Он говорил, что ситуация там его не касается
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб встретился с 66-летней фанаткой UFC и сфотографировался с ней в ее день рождения
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб анонсировал открытие спортзала в Абу-Даби
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол
Хабиб двумя словами отреагировал на создание Суперлиги
#Суперлига
MMA
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб станет тренером бойца UFC Рокхолда. Тот не дрался с 2019 года
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Президент UFC официально объявил о завершении карьеры Хабиба. Пять месяцев он добивался его возвращения в промоушен
#Хабиб Нурмагомедов
Футбол
Хабиб назвал футбол королевой спорта и вспомнил первый матч, который посмотрел
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
MMA
Хабиб поблагодарил Дэйну Уайта за развитие UFC
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC
#Майкл Чендлер
MMA
Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
#Умар Нурмагомедов
MMA
Дэйна Уайт сказал, что Хабиб не заинтересован в поединке с Сен-Пьером
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб вернется, если ему понравится турнир UFC 257
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб показал программу своих тренировок на все тело
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Двоюродный брат Хабиба в марте подерется в UFC
#Абубакар Нурмагомедов
MMA
Хабиб – самый популярный спортсмен года в России. Загитова вошла в пятерку, хотя не выступала
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
BBC назвал Хабиба спортивной звездой года
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб приобрел промоушен GFC за 1 млн долларов
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб подтвердил, что не возобновит карьеру: «Нет соревновательного интереса»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб запустит виртуальный оператор связи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Конор снова написал про Хабиба – теперь назвал его феноменальным бойцом
#Конор Макгрегор
MMA
Хабиб выпустил новый пост по теме религии. Рассказал о наказании для тех, кто оскорбляет чувства верующих
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC cделал Хабиба первым в рейтинге лучших бойцов вне весовых категорий. Он сам просил поставить его первым
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб показал перелом, который получил за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек
#Хабиб – Гейджи
MMA
Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба
#Хабиб – Гейджи
MMA
«Всю свою жизнь я был на матах». Мотивационная речь Хабиба в отеле после боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
#Конор Макгрегор
MMA
Хабиб завершил карьеру в UFC
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе
#Хабиб – Гейджи
MMA
Результаты UFC 254. Все бои
#UFC 254
MMA
Хабиб приехал на бой с Гейджи в кортеже из трех черных джипов с полицейской охраной
#Хабиб – Гейджи
MMA
Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице
#Али Абдель-Азиз
MMA
Хабиб сбросил 8,5 кг перед боем с Джастином Гейджи
#Хабиб – Гейджи
MMA
Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254: оба в головных уборах и пожали руки
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес на взвешивании
#UFC 254
MMA
Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб рассказал, зачем хотел бы купить вертолет
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб – об общении на английском: «Не хотел, чтобы на меня смотрели, как на тупицу»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Состоялась дуэль взглядов между Хабибом и Гейджи перед UFC 254
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб – о Гейджи: «Он и Конор – наиболее опасны в первом раунде. Дальше – попроще»
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции
#Умар Нурмагомедов
MMA
Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября
#Хабиб – Гейджи
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