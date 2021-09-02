Хабиб рассказал, что Роналду сообщил ему о переходе в МЮ» еще месяц назад

Хабиб Нурмагомедов сказал об этом в интервью ТАСС. Цитата:

«Еще месяц назад примерно он сказал мне, что перейдет в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус».

27 августа «МЮ» сообщил о переходе Криштиану Роналду из «Ювентуса», через четыре дня – заключил с ним контракт.

Хабиб и Роналду давно дружат – они познакомились еще в 2016 году. Они часто общались и в 2018 году встретились после игры «Реала».