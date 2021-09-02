Криштиану Роналду
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб рассказал, что Роналду сообщил ему о переходе в МЮ» еще месяц назад
02 сентября, 20:44
Хабиб Нурмагомедов сказал об этом в интервью ТАСС. Цитата:
«Еще месяц назад примерно он сказал мне, что перейдет в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус».
27 августа «МЮ» сообщил о переходе Криштиану Роналду из «Ювентуса», через четыре дня – заключил с ним контракт.
Хабиб и Роналду давно дружат – они познакомились еще в 2016 году. Они часто общались и в 2018 году встретились после игры «Реала».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые