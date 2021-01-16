Хабиб Нурмагомедов
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Дэйна Уайт
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Дэйна Уайт

Хабиб вернется, если ему понравится турнир UFC 257

вчера, 23:49

Об этом Дэйна Уайт объявил после встречи с Хабибом Нурмагомедовым.

Уайт сказал: «Хабиб собирается приехать на UFC 257. На следующей неделе нас ждут два топ-боя. Если бойцы покажут что-то феноменальное, Хабиб подумает о возвращении».

В конце октября Хабиб провел последний бой в UFC против Джастина Гейджи и победил. После этого он завершил карьеру с беспроигрышной статистикой в ММА – 29:0.

Хабиб подтвердил, что не возобновит карьеру: «Нет соревновательного интереса»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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