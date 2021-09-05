Дудь звал Хабиба на интервью. Тот отказался: «Просто не хватило времени»
24 октября 2020 года Хабиб провел последний бой, в котором победил Джастина Гейджи. Дальнейшие события из его жизни:
⏳ Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
⏳ Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
⏳ Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии
⏳ Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
Сейчас Хабиб рассказал, что блогер Юрий Дудь звал его на интервью перед боем с Конором:
«Ну у Дудя больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером – это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием.
Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали».
Еще слова Хабиба из этого интервью:
- «Ургант? А я не был? Вроде бы не звал. Не помню. Но у него, кажется, там и не совсем интервью. А, все, вспомнил. Шоу! Ну я не считаю, что это интервью. Это просто «ха-ха».
- «Познер – мой любимый журналист. Очень много смотрю его беседы с серьезными людьми, а это всегда — серьезные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Еще он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться».