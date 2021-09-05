Дудь звал Хабиба на интервью. Тот отказался: «Просто не хватило времени»

24 октября 2020 года Хабиб провел последний бой, в котором победил Джастина Гейджи. Дальнейшие события из его жизни:

⏳ Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу

⏳ Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо

⏳ Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии

⏳ Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати

Сейчас Хабиб рассказал, что блогер Юрий Дудь звал его на интервью перед боем с Конором:

«Ну у Дудя больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером – это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием.

Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали».

Еще слова Хабиба из этого интервью: