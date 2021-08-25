Фанат бросился на Хабиба в толпе. Его остановила охрана

22 августа Нижний Новгород праздновал 800-летие. В этот же день в городе проходил международный турнир MMA Eagle Fighting Championship. На него приехали президент Eagle FC Шамиль Завуров и основатель и владелец лиги Хабиб Нурмагомедов.

Во время турнира произошел инцидент. Фанаты ждали Хабиба, чтобы сделать с ним фото и попросить автограф. Хабиб прошел – и один из фанатов попытался накинуться на него. Его задержала охрана, которая была рядом с Хабибом.