Хабиб Нурмагомедов
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Дэйна Уайт
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Жорж Сен-Пьер
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Дэйна Уайт #Жорж Сен-Пьер

Дэйна Уайт сказал, что Хабиб не заинтересован в поединке с Сен-Пьером

3 часа назад

16 января Дэйна Уайт встретился с Хабибом, чтобы обсудить его возвращение в UFC (после победы над Джастином Гейджи он ушел из спорта). В итоге Хабиб пообещал, что обдумает эту возможность, но только после боя Конора и Дастина Порье.

Здесь мы разобрали итоги встречи Уайта и Хабиба:

Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами

Сейчас Дэйна Уайт сказал:

«Вопрос о Сен-Пьере с Хабибом ни разу не поднимался. Нурмагомедов не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышал, Жорж тоже. Все кончено».

39-летний Жорж Сен-Пьер – чемпион UFC в среднем и полусредних весах. Последний бой у него был в 2017 году – тогда он побила Майкла Бипсинга.

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