Хабиб встретился с 66-летней фанаткой UFC и сфотографировался с ней в ее день рождения

14 июля в твиттере UFC появился пост с 66-летней фанаткой – она стояла рядом со зданием организации с плакатом: «Хабиб, пожалуйста, давай сделаем фото». Она говорила: «Я считаю тебя одним из сильнейших бойцов. Ты – мой любимый персонаж в UFC».

Потом она встретилась с главой UFC Дэйной Уайт и попросила фото с Хабибом.