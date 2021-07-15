Хабиб Нурмагомедов
UFC
Дэйна Уайт
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #Дэйна Уайт

Хабиб встретился с 66-летней фанаткой UFC и сфотографировался с ней в ее день рождения

7 часов назад

14 июля в твиттере UFC появился пост с 66-летней фанаткой – она стояла рядом со зданием организации с плакатом: «Хабиб, пожалуйста, давай сделаем фото». Она говорила: «Я считаю тебя одним из сильнейших бойцов. Ты – мой любимый персонаж в UFC».

Потом она встретилась с главой UFC Дэйной Уайт и попросила фото с Хабибом.

А вот такое фото появилось в соцсетях спустя несколько часов.

Женщину зовут Нелли Гонсалес. В свой 66-й день рождения она преодолела 4-х часовую дорогу до штаб-квартиры UFC в Калифорнии, чтобы попросить о фото с Хабибом.

Гонсалес говорит, что следит за UFC с момента его основания. А Дэйна Уайт сказал: «Я был потрясен подвигом этой женщины. Она – настоящий фанат нашего вида спорта. На ней держится UFC».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт UFC
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