Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб приобрел промоушен GFC за 1 млн долларов
3 часа назад
По данным блогера Азамата Бостанова, Хабиб за 1 млн долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship. Эту новость Хабиб должен подтвердить на пресс-конференции, которая состоится 2 декабря.
Бостанов также говорит, как изменится GFC под руководством Хабиба:
- Новое название – EFC (Eagle Fighting Championship).
- Бои будут проходить не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и в США.
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