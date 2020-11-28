Хабиб Нурмагомедов
MMA
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA

Хабиб приобрел промоушен GFC за 1 млн долларов

3 часа назад

По данным блогера Азамата Бостанова, Хабиб за 1 млн долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship. Эту новость Хабиб должен подтвердить на пресс-конференции, которая состоится 2 декабря.

Бостанов также говорит, как изменится GFC под руководством Хабиба:

  • Новое название – EFC (Eagle Fighting Championship).
  • Бои будут проходить не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и в США.
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