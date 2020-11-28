Хабиб приобрел промоушен GFC за 1 млн долларов

По данным блогера Азамата Бостанова, Хабиб за 1 млн долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship. Эту новость Хабиб должен подтвердить на пресс-конференции, которая состоится 2 декабря.

Бостанов также говорит, как изменится GFC под руководством Хабиба: