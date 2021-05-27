Хабиб анонсировал открытие спортзала в Абу-Даби

24 октября 2020 года Хабиб победил Джастина Гейджи и продлил свою персональную статистику до 29:0. Тогда же Хабиб объявил о завершении карьеры. Он несколько раз встречался с главой UFC Дэйной Уайтом и обсуждал возвращение. Но оно так и не состоялось – Хабиб не дерется уже 7 месяцев.

C того момента он занимается собственными проектами. Один из них – зал в Абу-Даби. О планах его открытиях публике стало известно еще в декабре. Тогда Хабиб объяснял выбор локации так:

«Я работаю над многими проектами, и Абу-Даби – один из основных партнеров. Мы уже согласовали дату соревнований и планируем запустить первый тренажерный зал Khabib Gym в Абу-Даби до того, как он будет представлен остальному миру.

Этот регион и Ближний Восток обладают огромным потенциалом. Я знаю это, потому что путешествовал по этому региону и могу сравнить с остальным миром».

Сейчас он еще раз рассказал об этом зале в инстаграме: «Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идет очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба. Также наше направление в сторону документального фильма идет семимильными шагами».