Хабиб назвал футбол королевой спорта и вспомнил первый матч, который посмотрел

Хабиб Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к футболу и желании сыграть на профессиональном уровне:

«Сыграть в футбол на профессиональном уровне – мечта детства. Конечно, есть такое желание. Футбол – королева спорта. Я общался об этом с Чеферином, владельцем «ПСЖ», Роналду. Сыграть за «Спартак»? Круто, но это местный клуб. А клуб мечты – «Реал». Первый мой осознанный матч, в котором я посмотрел все 90 минут, это был «Реал» — «Ювентус» в 1998 году. Миятович забил из офсайда, но мы все равно победили».

Недавно Хабиб посетил сборы «Спартака» в Дубае, где сыграл в футбол с несколькими игроками.