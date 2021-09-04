Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов

⚽️ Хабиб сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд

04 сентября, 13:10

Об этом Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам: 

«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. 

Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался».

  • Кубок легенд пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве с 10 по 11 сентября. Впервые турнир проводился в 2009 году.
  • В 2020 году Кубок легенд выиграла сборная звезд. До этого его 11 раз подряд брала сборная России.
  • Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в ММА в 2020 году. В августе клуб ФНЛ-2 «Легион-Динамо» написал в инстаграме: «Наш «Легион» ждет великая битва, для который нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом Нурмагомедовым».

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Источник:
ТАСС
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Яша Павлов
04 сентября, 15:02
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