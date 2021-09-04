⚽️ Хабиб сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд

Об этом Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам:

«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола.

Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался».