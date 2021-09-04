Хабиб Нурмагомедов
⚽️ Хабиб сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд
04 сентября, 13:10
Об этом Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам:
«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола.
Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался».
- Кубок легенд пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве с 10 по 11 сентября. Впервые турнир проводился в 2009 году.
- В 2020 году Кубок легенд выиграла сборная звезд. До этого его 11 раз подряд брала сборная России.
- Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в ММА в 2020 году. В августе клуб ФНЛ-2 «Легион-Динамо» написал в инстаграме: «Наш «Легион» ждет великая битва, для который нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом Нурмагомедовым».
Хабиб рассказал, что Роналду сообщил ему о переходе в МЮ» еще месяц назад
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