Хабиб Нурмагомедов
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Кларенс Зеедорф
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #Кларенс Зеедорф

Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае

01 ноября, 22:02

Бывший футболист Кларенс Зеедорф и Хабиб Нурмагомедов анонсировали создание футбольной школы в Дубае. Она называется Seedorf Khabib Performance Club.

Школа создается Зеедорфом и Хабибом в партнерстве с DMCC. Это дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа. Зеедорф рассказал обо всем в инстаграме.

Главное:

⚽️ Через пять лет планируют расширение. 

⚽️ Тренировочная методика сочетает футбол и боевые искусства. 

⚽️ Будут развивать у молодежи социальные и спортивные способности.

Хабиб провел последний бой в UFC в октябре 2020 года. Зеедорф работал тренером. Его последним местом работы была сборная Камеруна, откуда уволился летом 2019 года.

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Источник:
инстаграм Кларенса Зеедорфа
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