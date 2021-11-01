Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае

Бывший футболист Кларенс Зеедорф и Хабиб Нурмагомедов анонсировали создание футбольной школы в Дубае. Она называется Seedorf Khabib Performance Club.

Школа создается Зеедорфом и Хабибом в партнерстве с DMCC. Это дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа. Зеедорф рассказал обо всем в инстаграме.

Главное:

⚽️ Через пять лет планируют расширение.

⚽️ Тренировочная методика сочетает футбол и боевые искусства.

⚽️ Будут развивать у молодежи социальные и спортивные способности.

Хабиб провел последний бой в UFC в октябре 2020 года. Зеедорф работал тренером. Его последним местом работы была сборная Камеруна, откуда уволился летом 2019 года.