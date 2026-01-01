Кларенс Зеедорф

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Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
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Торс Зеедорфа – скала. Он до сих пор работает над телом и показывает это в инстаграме
#Кларенс Зеедорф
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