Торс Зеедорфа – скала. Он до сих пор работает над телом и показывает это в инстаграме

Фотографии сделаны на тот момент, когда Зеедорфу было 36 лет. Сейчас ему 44 года, он давно закончил игровую карьеру, но до сих пор в форме. Бешенное стремление иметь кубики на теле объясняет желанием не походить на типичных футболистов, закончивших карьеру – пухловатых, с отвисшим пузом.

Зеедорф следил за упражнениями, чтобы не травмироваться. Сейчас он много работает дома и по-прежнему хорош

«Сколько себя помню, я никогда не был тощим или толстым. У меня всегда было пограничное состояние – я был жилистым. Я играл за лучшие команды мира. Мне нужно было соответствовать этому статусу. Поэтому я и следил за своим телом. Привычка тянется еще с «Аякса».

В «Реале» у Зеедорфа появился персональный тренер, с которым он три раза в неделю занимался отдельно – вне расположения клуба. Когда он переехал в Италию, то не забросил тренировки.

«В Италии за моей работой вне клуба очень следили. В «Милане» физиотерапевты просили меня расписать тренировки, чтобы просчитать риск возникновения травмы. Забавно, что все мои тренировки составляли профессиональные тренеры. А потом все это заверялось в клубе, но там физиотерапевты ни к чему не придирались».