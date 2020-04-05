Торс Зеедорфа – скала. Он до сих пор работает над телом и показывает это в инстаграме
Наверняка вы видели в интернете фотки крепкого торса Кларенса Зеедорфа. Он выглядит так:
Фотографии сделаны на тот момент, когда Зеедорфу было 36 лет. Сейчас ему 44 года, он давно закончил игровую карьеру, но до сих пор в форме. Бешенное стремление иметь кубики на теле объясняет желанием не походить на типичных футболистов, закончивших карьеру – пухловатых, с отвисшим пузом.
Зеедорф следил за упражнениями, чтобы не травмироваться. Сейчас он много работает дома и по-прежнему хорош
«Сколько себя помню, я никогда не был тощим или толстым. У меня всегда было пограничное состояние – я был жилистым. Я играл за лучшие команды мира. Мне нужно было соответствовать этому статусу. Поэтому я и следил за своим телом. Привычка тянется еще с «Аякса».
В «Реале» у Зеедорфа появился персональный тренер, с которым он три раза в неделю занимался отдельно – вне расположения клуба. Когда он переехал в Италию, то не забросил тренировки.
«В Италии за моей работой вне клуба очень следили. В «Милане» физиотерапевты просили меня расписать тренировки, чтобы просчитать риск возникновения травмы. Забавно, что все мои тренировки составляли профессиональные тренеры. А потом все это заверялось в клубе, но там физиотерапевты ни к чему не придирались».
Фитнес-тренеры Зеедорфа знали, что ему нельзя перенапрягаться. Поэтому они готовили для него оптимальную программу, основанную на работе с собственным весом. Кроме того, Зеедорф постоянно работал на растяжку и гибкость – так он избегал ненужных мышечных повреждений.
В «Милане» удивлялись классной форме Зеедорфа – он легко переносил тренировки и почти никогда не травмировался. Transfermarkt подтверждает: Зеедорф из-за больниц пропустил всего 79 дней. За всю карьеру он пожаловался на перенапряжение и усталость организма лишь раз – в феврале-2012 (ему уже было 36). Тогда тренерский штаб «Милана» дал ему месяц на отдых.
Зеедорф – это, безусловно, про правильное питание. «Когда играл, я дико боялся набрать лишний вес. Я очень контролировал свое меню – в этом мне тоже помогали люди из «Милана», – говорил Зеедорф. Даже сейчас, спустя 8 лет после окончания игровой карьеры, он избегает жирных блюд и сладостей, чтобы не обрасти жирком.
Сейчас у Зеедорфа, как он сам говорил, не так много времени, чтобы посещать спортзалы. Поэтому чаще всего он занимается дома (все это показывает в своем инстаграме). У него есть несколько базовых тренажеров.
Но он все равно уделяет внимание на упражнениях, которые можно сделать и без железа.