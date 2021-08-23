Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов

Хабиб после критики в соцсетях извинился за слова об Афганистане. Он говорил, что ситуация там его не касается

час назад

Хабиб Нурмагомедов впервые публично высказался о ситуации в Афганистане. Это произошло через пять дней после его отказа комментировать госпереворот в стране.

  • 18 августа Нурмагомедова на пресс-конференции спросили об Афганистане. Он ответил, что «не имеет никакого отношения» к стране и не хотел бы «обсуждать политический момент, который происходит за 1000 километров от нас».
  • Это вызвало негативную реакцию у подписчиков Нурмагомедова. Они массово раскритиковали спортсмена за отказ от поддержки жителей Афганистана.

Теперь Нурмагомедов извинился и объяснил, что не хотел обидеть афганцев. «Я просто не хотел комментировать политическую обстановку. Да, этот народ очень многострадальный, многое видели на своем веку. […] Просто хочу пожелать им всего наилучшего», – цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

  • Подписчики критиковали спортсмена еще и потому, что он не высказался об Афганистане, хотя неоднократно комментировал другие политические события.
  • Нурмагодмедов поддерживал Палестину во время обострения конфликта с Израилем в мае 2021 год. Назвал президента Франции Эммануэля Макрона «тварью» из-за его заявлений об исламе.
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