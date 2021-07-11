Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
MMA
Спортсмен
Конор Макгрегор
Поделиться:
Конор Макгрегор
Дата рождения
14 июля 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
11 июля 2021, 14:20
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:42
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:32
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
11 июля 2021, 08:19
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
11 июля 2021, 07:30
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
11 июля 2021, 07:27
MMA
Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место
#Конор – Порье
10 июля 2021, 17:49
MMA
Битва взглядов Конор – Порье перед UFC 264. Они встретились после взвешивания
#Конор – Порье
10 июля 2021, 10:22
MMA
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
#UFC 264
09 июля 2021, 20:06
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
#Конор – Порье
09 июля 2021, 09:53
MMA
Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
#UFC 264
04 июля 2021, 11:50
MMA
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:33
MMA
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:17
MMA
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля
#Конор – Порье
04 июля 2021, 11:11
MMA
Конор – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. За ним – Месси и Роналду
#Конор Макгрегор
12 мая 2021, 17:37
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в детскую благотворительную организацию из города Порье
#Конор Макгрегор
27 апреля 2021, 10:58
MMA
Конор купил бар в Дублине, где в 2019 году он ударил пожилого мужчину
#Конор Макгрегор
23 апреля 2021, 12:30
MMA
UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на их конфликт
#UFC
14 апреля 2021, 15:44
MMA
Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля
#Конор – Порье
03 апреля 2021, 10:50
MMA
Конор и Порье подерутся в третий раз 10 июля
#Конор – Порье
28 марта 2021, 22:05
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 18:17
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
24 января 2021, 11:45
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
24 января 2021, 10:17
MMA
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
24 января 2021, 09:52
MMA
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:34
MMA
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:22
MMA
Конор проведет еще один бой в 2021 году
#Конор – Порье
24 января 2021, 09:07
MMA
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
#Конор – Порье
24 января 2021, 08:57
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
24 января 2021, 08:39
MMA
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
#Конор – Порье
24 января 2021, 08:37
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
#Конор – Порье
23 января 2021, 11:10
MMA
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
#Конор – Порье
22 января 2021, 20:06
MMA
Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов
#Конор – Порье
22 января 2021, 16:21
MMA
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
#Конор – Порье
21 января 2021, 17:55
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 257
#Конор – Порье
21 января 2021, 17:15
MMA
Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC
#Конор Макгрегор
20 января 2021, 15:20
MMA
Конор получил многомиллионный иск по делу об изнасиловании от 2018 года
#Конор Макгрегор
20 января 2021, 10:48
MMA
РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
#Конор – Порье
18 января 2021, 17:20
MMA
Бой Конор – Порье не будет титульным
#Конор – Порье
17 января 2021, 00:39
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
16 января 2021, 16:36
MMA
Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье
#Конор Макгрегор
14 января 2021, 18:36
MMA
UFC проанонсировал бой Конора и Порье. Там кадры с подготовкой и цитаты
#Конор – Порье
12 января 2021, 14:30
MMA
Прогнозы на бой Конор – Порье
#Конор – Порье
07 января 2021, 12:41
MMA
Во сколько бой Конор – Порье на UFC 257
#Конор – Порье
07 января 2021, 12:21
MMA
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
#Конор – Порье
07 января 2021, 10:14
MMA
UFC представил постер реванша Конора и Порье
#Конор Макгрегор
24 декабря 2020, 11:16
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
17 декабря 2020, 15:17
MMA
Порье и Макгрегор подерутся в январе на UFC 257
#UFC 257
23 ноября 2020, 20:29
MMA
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
#Конор Макгрегор
10 ноября 2020, 21:32
MMA
Конор снова написал про Хабиба – теперь назвал его феноменальным бойцом
#Конор Макгрегор
02 ноября 2020, 12:50
MMA
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
#Конор Макгрегор
25 октября 2020, 00:37
MMA
Конор показал афишу боя с Порье, который пройдет 23 января
#Конор Макгрегор
16 октября 2020, 00:24
Бокс
Конор анонсировал боксерский поединок с Пакьяо
#Конор Макгрегор
25 сентября 2020, 22:21
MMA
Хабиб усомнился в том, что Конор интересен как соперник
#Хабиб Нурмагомедов
07 сентября 2020, 17:17
MMA
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта», – Конор написал о смерти отца Хабиба
#Конор Макгрегор
03 июля 2020, 22:39
MMA
Конор отказался заменить Хабиба в бою с Фергюсоном на UFC 249
#Конор Макгрегор
10 июня 2020, 14:54
MMA
«Я не знаю, что со мной. Я просто перестал кайфовать от этого». Конор рассказал, почему завершил карьеру
#Конор Макгрегор
07 июня 2020, 18:49
MMA
Конор завершил карьеру
#Конор Макгрегор
07 июня 2020, 08:15
MMA
Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором
#Джастин Гейджи
16 мая 2020, 12:45
MMA
«Молюсь за семью Нурмагомедовых». Макгрегор поддержал отца Хабиба
#Конор Макгрегор
14 мая 2020, 09:45
MMA
Хабиб и Конор зарубились в твиттере: снова оскорбления и насмешки
#Хабиб Нурмагомедов
12 мая 2020, 10:56
MMA
В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил
#Дэйна Уайт
06 мая 2020, 10:40
MMA
Хабиб сравнил Конора со старой проституткой
#UFC
03 апреля 2020, 10:37
MMA
Тетя Конора Макгрегора умерла не из-за коронавируса – об этом он рассказал в своем инстаграме
#Конор Макгрегор
15 марта 2020, 15:44
MMA
Из-за коронавируса умерла тетя Конора
#Конор Макгрегор
14 марта 2020, 10:03
MMA
«Я больше русский, чем Хабиб». Конор объяснил желание драться в Москве
#Конор Макгрегор
19 января 2020, 12:50
MMA
Мейвезер объявил, что во второй раз подерется с Макгрегором в 2020 году
#Флойд Мейвезер
19 января 2020, 09:50
MMA
Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе
#Конор Макгрегор
29 ноября 2019, 00:44
Бокс
За два дня Мейвезер сказал противоположные вещи: не вернется на ринг, возобновит карьеру в 2020-м
#Флойд Мейвезер
22 ноября 2019, 10:15
MMA
Конор Макгрегор: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»
#Конор Макгрегор
24 октября 2019, 13:19
MMA
Конор Макгрегор: «Возвращение – 18 января. Мне насрать, против кого драться»
#Конор Макгрегор
24 октября 2019, 12:55
MMA
Конор не подерется с Эдгаром. Президент UFC против этого боя
#Дэйна Уайт
18 октября 2019, 16:06
Показать еще
1
2