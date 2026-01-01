Конор Макгрегор

Дата рождения
14 июля 1988 г.
Достижения
Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.
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MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
MMA
Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конор – Порье перед UFC 264. Они встретились после взвешивания
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
#UFC 264
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
#UFC 264
MMA
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля
#Конор – Порье
MMA
Конор – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. За ним – Месси и Роналду
#Конор Макгрегор
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в детскую благотворительную организацию из города Порье
#Конор Макгрегор
MMA
Конор купил бар в Дублине, где в 2019 году он ударил пожилого мужчину
#Конор Макгрегор
MMA
UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на их конфликт
#UFC
MMA
Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля
#Конор – Порье
MMA
Конор и Порье подерутся в третий раз 10 июля
#Конор – Порье
MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
MMA
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
#Конор – Порье
MMA
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
#Конор – Порье
MMA
Конор проведет еще один бой в 2021 году
#Конор – Порье
MMA
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
#Конор – Порье
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
MMA
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
#Конор – Порье
MMA
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов
#Конор – Порье
MMA
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 257
#Конор – Порье
MMA
Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC
#Конор Макгрегор
MMA
Конор получил многомиллионный иск по делу об изнасиловании от 2018 года
#Конор Макгрегор
MMA
РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
#Конор – Порье
MMA
Бой Конор – Порье не будет титульным
#Конор – Порье
MMA
Дэйна Уайт объявит о решении Хабиба в 23:00 по московскому времени
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье
#Конор Макгрегор
MMA
UFC проанонсировал бой Конора и Порье. Там кадры с подготовкой и цитаты
#Конор – Порье
MMA
Прогнозы на бой Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
Во сколько бой Конор – Порье на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
UFC представил постер реванша Конора и Порье
#Конор Макгрегор
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
MMA
Порье и Макгрегор подерутся в январе на UFC 257
#UFC 257
MMA
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
#Конор Макгрегор
MMA
Конор снова написал про Хабиба – теперь назвал его феноменальным бойцом
#Конор Макгрегор
MMA
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
#Конор Макгрегор
MMA
Конор показал афишу боя с Порье, который пройдет 23 января
#Конор Макгрегор
Бокс
Конор анонсировал боксерский поединок с Пакьяо
#Конор Макгрегор
MMA
Хабиб усомнился в том, что Конор интересен как соперник
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта», – Конор написал о смерти отца Хабиба
#Конор Макгрегор
MMA
Конор отказался заменить Хабиба в бою с Фергюсоном на UFC 249
#Конор Макгрегор
MMA
«Я не знаю, что со мной. Я просто перестал кайфовать от этого». Конор рассказал, почему завершил карьеру
#Конор Макгрегор
MMA
Конор завершил карьеру
#Конор Макгрегор
MMA
Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором
#Джастин Гейджи
MMA
«Молюсь за семью Нурмагомедовых». Макгрегор поддержал отца Хабиба
#Конор Макгрегор
MMA
Хабиб и Конор зарубились в твиттере: снова оскорбления и насмешки
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил
#Дэйна Уайт
MMA
Хабиб сравнил Конора со старой проституткой
#UFC
MMA
Тетя Конора Макгрегора умерла не из-за коронавируса – об этом он рассказал в своем инстаграме
#Конор Макгрегор
MMA
Из-за коронавируса умерла тетя Конора
#Конор Макгрегор
MMA
«Я больше русский, чем Хабиб». Конор объяснил желание драться в Москве
#Конор Макгрегор
MMA
Мейвезер объявил, что во второй раз подерется с Макгрегором в 2020 году
#Флойд Мейвезер
MMA
Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе
#Конор Макгрегор
Бокс
За два дня Мейвезер сказал противоположные вещи: не вернется на ринг, возобновит карьеру в 2020-м
#Флойд Мейвезер
MMA
Конор Макгрегор: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»
#Конор Макгрегор
MMA
Конор Макгрегор: «Возвращение – 18 января. Мне насрать, против кого драться»
#Конор Макгрегор
MMA
Конор не подерется с Эдгаром. Президент UFC против этого боя
#Дэйна Уайт